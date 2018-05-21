Крупные банки наращивают бюджеты из-за ситуации вокруг Brexit - СМИ

Крупные банки увеличили свои бюджеты, чтобы после перевести из Лондона часть своего бизнеса ввиду выхода Великобритании из Евросоюза.

Крупные банки увеличили свои бюджеты в связи с назначенным на конец марта 2019 года выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit), чтобы перевести из Лондона часть своего бизнеса.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Высокопоставленные руководители трех крупных финансовых учреждений подтвердили газете The Financial Times, их банки планируют потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов (135 миллионов долларов) на реализацию планов по реорганизации своего бизнеса после прекращения Великобританией членства в ЕС. Двое из них информировали, что на фоне неопределенности относительно того, каким в итоге будет Brexit, выросли расходы, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам", - сообщает издание.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй неоднократно заявляла, что Великобритания покинет единый европейский рынок, чтобы создать свою независимую торговую политику и вести переговоры по торговым сделкам" в интересах Лондона. Позднее она предложила один из вариантов, который заключается в установлении "таможенного партнерства между Великобританией и ЕС". Другой предложенный ею сценарий предусматривает заключение "упрощенного таможенного соглашения". Эти инициативы были негативно восприняты внутри самого кабинета министров, вызвав раздражение среди ярых евроскептиков.