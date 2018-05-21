Эксперты назвали самые дружелюбные страны для криптовалюты
11:26, 21 мая 2018Финансы
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Первое место заняла Швейцария - до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюту.
Иллюстрация REUTERS
Рейтинг самых дружественных стран для криптовалюты и блокчейн-проектов возглавила Швейцария.
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Об этом сообщает Украинская правда.
"Первое место заняла Швейцария. Отмечается, что к 2023 году в стране установлен нулевой налог на криптовалюту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за ней идут Гибралтар, Мальта, Великобритания и Дания. В топ-10 также попали Германия, Португалия, Нидерланды, Финляндия и Беларусь.
"Рейтинг составлялся на основании политического, нормативного и деловой среды каждой страны и территории", - подчеркивает издание.
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