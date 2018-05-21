Когда Украина попрощается с российскими банками

Со времени аннексии путинской Россией Крымского полуострова и начала войны против Украины на Донбассе прошло более четырех лет. За этот период внешняя торговля между странами сократилась более чем в три раза, а дипломатические и гуманитарные отношения сведены к минимуму. Меж тем, дочерние структуры российских государственных банков - «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» - продолжают работать в стране, так и не найдя покупателя.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие им вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивающие расчеты украинцев и не препятствующие докапитализации и продаже этих финучреждений. Международные санкции в отношении российских материнских структур этих банков действуют с 2014 года.

На днях заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в очередной раз заявила, что регулятор не видит потенциальных покупателей для этих структур и считает единственным цивилизованным путем для них постепенное сворачивание деятельности и сдачу банковской лицензии. Причина в том, что крупные международные инвесторы не хотят связываться с подсанкционными банками, а мелкие локальные не располагают достаточными ресурсами для развития финучреждений.

По пути самоликвидации уже пошел «БМ-Банк» - «дочка» российского «ВТБ» в Украине. В марте текущего года акционеры приняли решение об отказе от банковской деятельности, а уже в апреле согласовали с регулятором соответствующий план. По информации НБУ, этим же путем движется «дочка» российского «Внешторгбанка» - «ВТБ Банк», который более года сворачивает деятельность. Две крупнейшие структуры – «Сбербанк» и дочка российского «Внешэкономбанка» «Проминвестбанк» - еще продолжают поиски покупателя, но, скорее всего, тщетно.

Состояние российских банков в Украине – средней тяжести:

Банк Результат за 2017г Результат за первый квартал 2018г Нарушения нормативов НБУ на 1 апреля Доля дефолтных кредитов на 1 апреля «БМ Банк» 172 млн грн убытка 21 млн грн убытка Нет 94,6% «ВТБ Банк» 4,1 млрд грн убытка 184 млн грн прибыли 4 норматива (Н2, Н6, Н7, Л13) 94,4% «Проминвестбанк» 7,7 млрд грн убытка 294 млн грн убытка 2 норматива (Н7, Л13) 77,6% «Сбербанк» 132 млн грн прибыли 25 млн грн прибыли 1 норматив (Н7) 56,8%

Нацбанк: держим руку на пульсе

Национальный банк предпосылок для признания этих банков неплатежеспособными пока не видит.

«Если не будет манипуляций, не будет раскачивания ситуации, один из двух цивилизованных выходов этих банков с рынка будет реализован», - прокомментировала УНИАН Екатерина Рожкова, отметив, что регулятор работает с этими банками над постепенным сокращением активов и обязательств, но не будет возражать против их продажи, если адекватный покупатель все-таки найдется.

По ее словам, на сегодня у «Проминвестбанка» и «Сбербанка» достаточно активов и ликвидности, чтобы удовлетворить требования вкладчиков, но нет представления о будущей бизнес-модели.

«Эти банки с 2015 года нормально не работают, не развиваются, не имеют нормальных бизнес-планов, что негативно сказывается в целом на финучреждении. Потому их собственники должны быть заинтересованы в том, чтобы скорее их реализовать», - добавила Рожкова.

Поскольку суммарно «дочки» российских госбанков занимают около пяти процентов в активах банковской системы Украины и приблизительно столько же – в обязательствах, Нацбанк не видит системного риска.

«Но мы, как регулятор, не хотим каких-либо потрясений для рынка. Все должно быть цивилизованно, законно, в соответствии с правовыми механизмами», - пояснила Рожкова.

Она допускает, что активы этих банков можно продать.

«Есть кредитный портфель. Ряд клиентов, пользуясь ситуацией, не хочет его обслуживать. Но эти клиенты на рынке представлены, они работают. Просто называют себя патриотами Украины, не желающим гасить кредиты банкам страны-агрессора. Но надо помнить, что эти банки привлекали депозиты наших граждан и за счет этого кредитовали наши предприятия», - подчеркивает замглавы НБУ.

Фонд гарантирования: всегда готов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц, при необходимости, готов принять под свое крыло дочерние структуры российских госбанков, в которых по данным отчетности на 1 апреля находилось 14 миллиардов гривень средств физических лиц.

«Мы готовы к любым банкам. Но никогда не испытываем счастья от прихода новых банков, поскольку хотим, чтобы они работали», - прокомментировала УНИАН заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

Она подчеркнула, что на сегодня – в период затишья после масштабной трехлетней банковской чистки - неплатежеспособность любого банка будет негативным сигналом для экономики и пошатнет едва начавшееся восстановление доверия к банковской системе.

Кроме того, как отметила Рекрут, сценарий ухода этих банков с украинского рынка посредством признания их неплатежеспособными обойдется дороже, поскольку в таком случае понесет потери бизнес, средства которого через Фонд не возмещаются. При этом, по ее словам, в некоторых из указанных банков недостаточно активов для покрытия всех обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

«Российские банки – это политический вопрос. Если Нацбанк примет решение признать их неплатежеспособными, мы их примем и все выплатим. Но, безусловно, мы хотели бы, чтобы этого не произошло. Здесь нужно принимать решение с точки зрения финансовой стабильности», - подытожила представитель Фонда гарантирования.

Обратной дороги нет

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив отметил, что по российским банкам происходит постепенное сокращение активов за счет погашения кредитов, реструктуризации и продажи портфелей.

«В первую очередь «ВТБ» выделяется – они активно выдают депозиты и сокращают кредитный портфель. К примеру, банк продал портфель работающих розничных кредитов локальному украинскому банку», - рассказал он.

В то же время, эксперт допускает, что этот процесс может растянуться на годы. Доля «плохих» кредитов в этих банках выше средней по рынку, а бизнес-модель была ориентирована на крупных заемщиков, кредиты которых возвращать, продавать и реструктуризировать сложнее.

«Но должникам нужно будет возвращать кредиты в любом случае либо соглашаться на реструктуризацию, чтобы избежать судебного взыскания долга», - добавил он.

Эксперт предположил, что после погашения всех обязательств перед клиентами и другими банками (кроме материнских структур, расчеты в пользу которых запрещены санкциями), эти банки могут отказаться от лицензий и переквалифицироваться в финансовые компании, чтобы продолжить взыскание проблемных активов. Но в этом и кроется основная интрига: смогут ли банки рассчитаться с клиентами при таком состоянии активов.

В любом случае, как отмечает Демкив, обратной дороги нет: российские материнские структуры, из-за санкций теряющие свои инвестиции, вряд ли будут финансово помогать украинским «дочкам» решить вопрос с украинскими вкладчиками и тем более, расширять свое присутствие в Украине.

«Я не вижу в данный момент вероятности, что они смогут нормально работать. И не думаю, что это предусмотрено их бизнес-стратегиями», - резюмировал эксперт.

В завершение стоит отметить, что сами банки комментировать свою дальнейшую стратегию работы в Украине не посчитали нужным, единогласно проигнорировав соответствующие запросы УНИАН. Видимо, такой стратегии действительно нет, как утверждает регулятор и эксперты, и русские привычно следуют сценарию «само рассосется».

Ольга Гордиенко, УНИАН