S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В-"

S&P ожидает, что Киев в ближайшие три года будет демонстрировать высокие текущие финансовые показатели.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - стабильный и отражает ожидания агентства, что сильные финансовые показатели Киева и значительный объем денежных средств позволят ему компенсировать неопределенность, связанную с очень неустойчивой системой региональных финансов Украины.

S&P ожидает, что Киев в ближайшие три года будет демонстрировать высокие текущие финансовые показатели.

Как сообщал УНИАН, в апреле S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.