S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне "B-" со стабильным прогнозом.
Читайте такжеFitch подтвердило рейтинги Харькова на уровне "CCC"
Об этом говорится в сообщении агентства.
Прогноз по рейтингу - стабильный и отражает ожидания агентства, что сильные финансовые показатели Киева и значительный объем денежных средств позволят ему компенсировать неопределенность, связанную с очень неустойчивой системой региональных финансов Украины.
S&P ожидает, что Киев в ближайшие три года будет демонстрировать высокие текущие финансовые показатели.
Как сообщал УНИАН, в апреле S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.