Россия создает свободную экономической зону в оккупированном ею Крыму

Госдума России приняла закон «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», сообщает Радио Свобода.

Документ создает правовые условия для функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. СЭЗ создается сроком на 25 лет, который впоследствии может быть продлен.

На территории свободной экономической зоны действует особый режим осуществления предпринимательской и другой деятельности, включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Как известно, 16 марта на территории Крыма «при поддержке» так называемых «зеленых человечков» состоялся «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым и включила его в свой состав. Украина и международное сообщество не признали это голосование. Страны Запада из-за таких действий Москвы относительно Украины применили санкции против России.

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Согласно закону, СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.