В Кабмине заявляют о готовности искать пути возмещения вкладов в «VAB Банке»

Правительство заявляет о готовности вместе с Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физических лиц искать возможные пути удовлетворения требований всех вкладчиков «VAB Банка», в том числе свыше гарантированной суммы вклада (200 тыс. грн).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин напоминает, что нестабильная ситуация в стране пошатнула доверие населения к банкам и вызвала отток депозитов, в результате не все банки смогли удержать равновесие, включая входящий в группу крупных «VAB Банк».

«Мы готовы приобщиться вместе с НБУ и Фондом гарантирования в процесс поиска возможных путей удовлетворения требований всех вкладчиков «VAB Банка», в том числе свыше гарантированной суммы вклада, для обеспечения стабильности банковской системы», - говорится в сообщении.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 ноября ввел временную администрацию во «Всеукраинский акционерный банк» («VAB Банк») на основании решения Национального банка Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

По информации НБУ, предложения владельцев банка по увеличению капитала оказались недостаточными для поддержки его платежеспособности.

Также Нацбанк сообщил, что не намерен национализировать «VAB Банк» из-за значительного объема кредитов экономически связанным лицам, в то время как ранее регулятор заявлял о намерениях поддержать «VAB Банк», который по сведениям клиентов задерживал платежи и выплаты по депозитам.

Читайте такжеВ «VAB Банке» переложили на НБУ ответственность за ухудшение своего состоянияВ конце октября основной акционер «VAB Банка» Олег Бахматюк сообщил, что рассчитывает на совместную докапитализацию банка с участием правительства, в том числе на получение 4 млрд грн из госбюджета.

Как сообщал УНИАН, входящий в группу крупных финучреждений «VAB Банк» намеревался увеличить уставный капитал в 2,7 раза, или на 7 млрд грн. Соответствующий вопрос акционеры банка планировали обсудить 17 ноября на внеочередном общем собрании.

В начале июля «VAB Банк» провел реструктуризацию еврооблигаций на сумму 88,252 млн долл.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).