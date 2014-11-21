Боевики "Исламского государства" скупают золото, серебро и медь для выпуска собственных денег

Боевики экстремистского движения "Исламское государство"( ИГ) в Ираке и Сирии в массовом порядке скупают золото, серебро и медь на рынках северо-западных районов Ирака, сообщает американский издательский концерн "Маклатчи". Судя по всему, пишет он, ИГ готовится выполнить своё обещание приступить к чеканке собственных денег, передает ТАСС.

Согласно публикации, ещё 11 ноября финансисты ИГ объявили, что намерены возродить динары - валюту древнего Омейядского халифата, существовавшего в седьмом-восьмом веках на обширной территории от современного Ирана до Испании. В подтверждение они даже распространили изображение своих будущих монет - золотых, серебряных и бронзовых.

Читайте такжеБоевикам "Исламского государства" хватит оружия еще на 2 года активных боевых действий - ООН

Поначалу специалисты восприняли это объявление весьма скептически. Однако, по словам "Маклатчи", интервью с торговцами драгоценными металлами подтверждают, что ИГ "приступил к сложному процессу выпуска валюты". Издание напоминает, что экстремистское движение - это "лучше всех финансируемое негосударственное образование в истории, имеющее приток доходов от продажи нефти и агрессивного налогообложения и способное осуществлять бюрократический контроль над захваченной им обширной территорией в Ираке и Сирии".

Как сообщалось ранее, группировка «Исламское государство» якобы заявила о намерении ввести собственную валюту - вернуть динары времен раннего ислама.