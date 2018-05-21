Нацбанк c начала мая купил на $129 миллионов больше, чем продал

Продажа валюты регулятором в этот период не проводилась.

Национальный банк Украины с начала мая – со 2 по 18 число - купил на межбанковском валютном рынке 129 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, продажа валюты в этот период не проводилась.

Согласно приведенным данным, с начала года покупка валюты регулятором на межбанковском рынке превысила ее продажу на 1,189 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле купил на межбанковском валютном рынке Украины на 303 миллиона долларов больше валюты, чем продал.

Международные резервы Украины в апреле выросли на 230 миллионов долларов, или на 1,3%, - до 18,421 миллиарда долларов на 1 мая 2018 года.