Гройсман усматривает в росте экономики на 3,1% "начало позитивных изменений"

Также глава правительства отметил, что в первом квартале Украине удалось нарастить экспорт и усилить позиции на европейском рынке.

Рост экономики Украины на 3,1% в первом квартале текущего года свидетельствует о начале позитивных изменений.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Часто показатели роста ВВП воспринимаются как сухие, далекие от людей цифры. Но стабильный рост экономики - это, прежде всего, рост доходов граждан, увеличение количества рабочих мест, повышение социальных стандартов. Рост экономики Украины на 3,1% - это не предел, а лишь начало позитивных изменений", - написал премьер.

Также глава правительства отметил, что в первом квартале Украине удалось нарастить экспорт и усилить позиции на европейском рынке.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении – к аналогичному периоду 2017 года - составил 3,1%. Учитывая обнародованный показатель, рост экономики нашей страны в первом квартале ускорился по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий, четвертый квартал 2017 года, на уровне 2,2%.

Ранее Гройсман отмечал необходимость ускорения экономического роста до 5-7% в год в среднесрочной перспективе для повышения качества жизни граждан.