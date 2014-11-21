Правительство выделило 7,5 млрд гривень для выплат вкладчикам проблемных банков

Правительство профинансировало Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 7,5 млрд грн в рамках принятого решения о финансовой поддержке фонда на 10,1 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин напоминает, что нестабильная ситуация в стране пошатнула доверие населения к банкам и вызвала отток депозитов, в результате не все банки смогли удержать равновесие, включая входящий в группу крупных «VAB Банк».

«Все вкладчики в соответствии с законодательством получат свои средства в пределах гарантированной суммы. При этом правительством уже было принято решение по обеспечению финансовой поддержки Фонда гарантирования вкладов физических лиц в размере 10,1 млрд грн, из которых уже профинансировано 7,5 млрд гривен. Правительство и в дальнейшем будет поддерживать Фонд для обеспечения выполнения им своих обязательств перед вкладчиками», - говорится в сообщении.

Минфин подчеркивает, что правительство наделено всеми законодательными основаниями и финансовыми возможностями для оперативного решения вопроса финансовой поддержки фонда.

Читайте такжеВ Кабмине заявляют о готовности искать пути возмещения вкладов в «VAB Банке»Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 ноября 2014 года составил 10,868 млрд грн.

Напомним, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 28 банков, в том числе «VAB Банк», CityCommerce Bank, «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Выведение банков с рынка и выплата возмещения вкладчикам этих банков осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, созданный в феврале 1999 года. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.