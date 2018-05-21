В НБУ рассказали, когда российские банки уйдут из Украины

Регулятор не будет возражать против продажи финучреждений адекватному инвестору, но на сегодня такого инвестора нет.

Национальный банк не видит предусмотренных законодательством оснований для признания неплатежеспособными дочерних структур российских государственных банков в Украине, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Сегодня мы не видим никаких предпосылок. Если не будет манипуляций, не будет раскачивания ситуации, один из двух цивилизованных способов выхода этих банков с рынка будет реализован", - сказала Рожкова, отмечая, что регулятор работает с этими банками над постепенным сокращением активов и обязательств.

Она добавила, что Нацбанк не будет возражать против продажи финучреждений новому инвестору, если он будет соответствовать установленным требованиям, но на сегодня такого инвестора нет.

Справка УНИАН. В Украине работают четыре дочерние структуры российских государственных банков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

С марта 2017 года по решению Совета нацбезопасности и обороны в отношении этих банков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Структура российского "ВТБ" в Украине "БМ-Банк" приняла решение об отказе от банковской деятельности и в апреле текущего года согласовала соответствующий план с НБУ.

По информации регулятора, этим же путем движется "дочка" российского "Внешторгбанка" - "ВТБ Банк", который более года сворачивает деятельность.

Две крупнейшие структуры – "Сбербанк" и дочка российского "Внешэкономбанка" "Проминвестбанк" - пока о таком решении не сообщали.

Вопрос дальнейшей стратегии работы в Украине ни один из банков по запросу УНИАН не прокомментировал.