Ликвидацию банка Курченко снова продлили
15:28, 21 мая 2018Финансы
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Ликвидация "Реал банка" продолжается с мая 2014 года.
Ликвидацию банка Курченко еще на год / фото sq.com.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации "Реал банка", принадлежавшего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.
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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация продлевается на один год - до 20 мая 2019 года включительно.
Также сообщается, что на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Валерия Ермака.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае 2014 года начал ликвидацию "Реал Банка", принадлежавшего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. До этого, с марта 2014 года в банке работала временная администрация.
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