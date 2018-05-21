Ликвидацию банка Курченко снова продлили

Ликвидация "Реал банка" продолжается с мая 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации "Реал банка", принадлежавшего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

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Как сообщается на сайте Фонда, ликвидация продлевается на один год - до 20 мая 2019 года включительно.

Также сообщается, что на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Валерия Ермака.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае 2014 года начал ликвидацию "Реал Банка", принадлежавшего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. До этого, с марта 2014 года в банке работала временная администрация.