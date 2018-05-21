"Дочки" российских госбанков смогут продолжить работу как финкомпании - эксперт

По мнению эксперта, заемщикам в любом случае придется погашать кредиты или соглашаться на их реструктуризацию.

Дочерние структуры российских государственных банков в Украине после погашения обязательств перед клиентами могут отказаться от банковской лицензии и продолжить работу по возврату активов как небанковские финансовые компании.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Если банк рассчитывается со всеми вкладчиками, он просто сдает лицензию и будет как небанковская финансовая компания заниматься возвратом активов", - сказал Демкив, уточняя, что речь идет о погашении обязательств перед физическими и юридическими лицами, а также другими банками, кроме материнской структуры, расчеты с которой ограничены украинскими санкциями.

Эксперт подчеркнул, что должникам в любом случае придется возвращать кредиты, полученные в этих банках, либо соглашаться на их реструктуризацию, чтобы избежать судебного взыскания долга.

Справка УНИАН. В Украине работают четыре дочерние структуры российских государственных банков, включая "Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

С марта 2017 года по решению Совета нацбезопасности и обороны в отношении этих банков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

По данным Национального банка на 1 апреля, доля неработающих кредитов в "БМ-Банке" составляет 94,6%, "ВТБ Банке" - 94,4%, "Сбербанке" - 56,8%, "Проминвестбанке" - 77,6%.