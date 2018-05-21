Турецкая лира снова упала до рекордного минимума к доллару

16:46, 21 мая 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Прайм.

"Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывают с укреплением доллара на фоне заявления главы Минфина США Стивена Мнучина, который подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе резкое падение курса турецкой национальной валюты произошло после заявления президента страны Тайипа Эрдогана в интервью агентству Блумберг о том, что в случае победы на президентских выборах 24 июня он намерен ужесточить контроль над экономикой. По мнению экспертов, это усилило опасения по поводу стремления президента влиять на денежно-кредитную политику, что может еще сильнее увеличить инфляцию.

"За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам на 16,5%. Эксперты связывали это с эскалацией геополитических рисков в соседней Сирии, высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса Турции", - подчеркивает издание.

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