Порошенко назначил четвертого члена Совета Нацбанка по квоте президента

Александр Петрик с 2013 по 2017 год был заместителем исполнительного директора от Украины в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членом Совета Национального банка, сроком на четыре года, профессора кафедры банковского дела Университета банковского дела Александра Петрика.

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Соответствующий указ от 21 мая о назначении четвертого члена Совета Нацбанка по квоте президента размещен на сайте главы государства.

"Назначить членом Совета Национального банка Украины Петрика Александра Ивановича - со сроком полномочий четыре года", - говорится в указе.

Согласно информации на сайте НБУ, Петрик полностью соответствует законодательным требованиям для назначения на должность члена Совета Национального банка. Он имеет специальное образование, богатый профессиональный опыт работы в научной, банковской и управленческой сферах. В частности, Петрик с 2013 до 2017 года занимал должность заместителя исполнительного директора от Украины (Alternate Executive Director in International Monetary Fund from Ukraine) в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне (США).

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2016 года своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана. В апреле 2018 года президент назначил членом Совета Национального банка Николая Каленского

Верховная Рада назначила новых членов Совета НБУ по парламентской квоте в июле 2016 года. В том числе, в состав совета вошли Виктор Козюк, Елена Щербакова, Тимофей Милованов и Вера Рычаковская.

Глава НБУ Яков Смолий входит в состав Совета НБУ по должности.