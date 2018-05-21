Порошенко назначил четвертого члена Совета Нацбанка по квоте президента
Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членом Совета Национального банка, сроком на четыре года, профессора кафедры банковского дела Университета банковского дела Александра Петрика.
Читайте такжеКандидат наук и миллионер: что нужно знать о новом главе Нацбанка Якове Смолие
Соответствующий указ от 21 мая о назначении четвертого члена Совета Нацбанка по квоте президента размещен на сайте главы государства.
"Назначить членом Совета Национального банка Украины Петрика Александра Ивановича - со сроком полномочий четыре года", - говорится в указе.
Согласно информации на сайте НБУ, Петрик полностью соответствует законодательным требованиям для назначения на должность члена Совета Национального банка. Он имеет специальное образование, богатый профессиональный опыт работы в научной, банковской и управленческой сферах. В частности, Петрик с 2013 до 2017 года занимал должность заместителя исполнительного директора от Украины (Alternate Executive Director in International Monetary Fund from Ukraine) в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне (США).
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в октябре 2016 года своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана. В апреле 2018 года президент назначил членом Совета Национального банка Николая Каленского
Верховная Рада назначила новых членов Совета НБУ по парламентской квоте в июле 2016 года. В том числе, в состав совета вошли Виктор Козюк, Елена Щербакова, Тимофей Милованов и Вера Рычаковская.
Глава НБУ Яков Смолий входит в состав Совета НБУ по должности.