Коалиция обещает смягчить валютный контроль в Украине

Новая парламентская коалиция планирует либерализовать валютное регулирование и валютный контроль путем отмены устаревших регуляторных актов и снятия ограничений на трансграничное движение капитала.

Об этом идет речь в коалиционном соглашении, которое сегодня парафировали представители пяти политических партий, вошедших в новый состав Верховной Рады по результатам внеочередных парламентских выборов.

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщала, что Нацбанк будет придерживаться гибкого курсообразования на валютном рынке и рассчитывает перейти к инфляционному таргетированию в течение 12 месяцев.

Читайте такжеУкраинский банковский сектор готов к евроинтеграции - глава НБУКак сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября представители Блока Петра Порошенко, Народного фронта, "Самопомичи", Радикальной партии Ляшко и "Батькивщины" парафировали коалиционное соглашение.