Трудовая миграция в Литву удвоилась за счет украинцев

Правительство Литвы уже объявило о планах ввести квоты на неквалифицированных иностранных рабочих.

Количество иностранцев, приезжающих на работу в Литву, в этом году увеличилось более чем вдвое в основном за счет украинцев.

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Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Департамента миграции Литвы.

"По данным этого учреждения, за первый квартал этого года иностранцам было выдано почти 16,9 тысячи виз или видов на жительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно в два с половиной раза больше, чем прибыло в 2017 году. За первые четыре месяца прошлого года в Литву прибыло несколько более 7 тысяч иностранцев. За первый квартал этого года в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев, в 2017 году - почти 3,6 тысячи.

В качестве реакции на растущую трудовую иммиграцию правительство объявило на этой неделе, что планирует ввести квоты для некоторых профессий для неквалифицированных рабочих из-за рубежа, конкретные предложения будут представлены осенью.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, квоты обеспечат, чтобы Литву не заполонила дешёвая рабочая сила.