От Калетника до Продана: как реформируют украинскую таможню

В 2017 году в бюджет страны в результате борьбы ГФС с контрабандой на таможнях поступило дополнительно 70 млрд гривен.

Реформа таможни, начатая еще экс-руководителем таможенной службы и нардепом Игорем Калетником, продолжается. Еще в прошлом году был запущен процесс оптимизации таможенных органов путем создания таможни как одного юридического лица, инициировано дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса для усиления ответственности за нарушение таможенных правил, а уже в мае этого года введено обязательное применение «единого окна» для всех субъектов хозяйствования, контролирующих органов и таможни ГФС.

Об этом говорится на сайте 112.ua.

Министерство финансов отмечает, что система «единого окна» на таможне с 4 мая является обязательной для применения во всех местах таможенного оформления во всех таможенных режимах, говорится в сообщении на сайте Минфина. Переходный период для добровольного применения в новых местах таможенного оформления длился 90 дней. В течение 3-4 мая из 10 200 поданных таможенных деклараций 8200 оформлены по принципу «единого окна», что составляет 80,6% от общего объема деклараций.

«Единое окно» устраняет необходимость обращения к многочисленным инстанциям для декларантов или перевозчиков, поскольку система вводит обмен информацией между таможней и другими структурами, осуществляющими различные виды контроля. Этот механизм минимизирует человеческий фактор и уменьшает возможности для «ручного» вмешательства во время проведения таможенных процедур.

Также в ГФС инициировали дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса Игоря Калетника, который в свое время провел реорганизацию и эффективные антикоррупционные «чистки» на таможне для усиления ответственности за нарушение таможенных правил от административной до уголовной.

Напомним, что Таможенный кодекс Украины, принятие которого было инициировано народным депутатом Украины Игорем Калетником, в свое время стал эффективным инструментом противодействия контрабанде и способствовал присоединению к системе общего транзита. В 2017 году в бюджет страны в результате борьбы ГФС с контрабандой на таможнях поступило дополнительно 70 млрд гривен.