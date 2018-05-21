Без МВФ не обойтись: Украине в ближайшие годы будет не хватать 16 миллиардов - эксперты

21:37, 21 мая 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Такие выводы содержит доклад аналитиков Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По подсчетам экспертов IIF, в последующие годы Украине придется вести переговоры с МВФ о выделении стране новой кредитной программы на сумму до 5,5 миллиарда долларов США.

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Согласно прогнозу экспертов IIF, к дальнейшему сотрудничеству с МВФ Украину побудит неутешительное состояние дел в экономике страны.

Нынешние реальные объемы экспорта составляют примерно половину от показателей 2008 года, а темпы экономического роста не превышают 2,5-3 процентов в год.

Кроме того, негативно на экономической ситуации в стране скажется и нынешняя динамика цен на нефть и газ, отмечают аналитики.

Только в течение ближайших трех лет (2019-2022 годы) недостаток финансирования Украины составит около 16,5 миллиарда долларов, что составляет около 90 процентов имеющихся на сегодня валютных резервов страны, отмечают эксперты.

А к 2021 году Киев обязан будет выплатить около 20 миллиардов долларов внешнего долга.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина с начала мая выплатила около 451 млн долл. в счет погашения задолженности перед Международным валютным фондом.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

По прогнозам Национального банка Украины, получения очередного транша МВФ объемом 2 млрд долл. возможно в начале третьего квартала.

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Теги: #деньги#Украина#экономика#МВФ