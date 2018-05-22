Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 7%

Больше всего она выросла в Винницкой, Закарпатской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2018 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах).

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Винницкой (на 11,1%), Закарпатской (на 9,2%), Сумской (на 8,9%), Черкасской (на 8,8%) и Черниговской (на 8,7%) областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.