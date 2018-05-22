Почем сегодня будет валюта: курс гривни от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 22 мая: 100 USD – 2608,3615 гривни; 100 EUR – 3067,1723 гривни; 10 RUR – 4,1712 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2608,3615 (21 мая – 2614,7963)

100 EUR – 3067,1723 (21 мая – 3080,4915)

10 RUR – 4,1712 (21 мая – 4,2214)

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Как сообщал УНИАН, 21 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,07 гривни/доллар.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,65/30,67 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4190/0,4197 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0836 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 389,14 миллиона долларов.