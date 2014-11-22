Коалиция намерена разрешить местным властям выбирать обслуживающий банк - соглашение

Об этом говорится в парафированной коалиционном соглашении.

«Предоставить права органам местного самоуправления обслуживать местные бюджеты по доходам и расходам специального фонда в банковских учреждениях, избранных по открытым процедурам закупок», - говорится в документе.

Напомним, Министерство финансов разработало новый порядок отбора банков для обслуживания бюджетных учреждений, предусматривающий новые критерии отбора финучреждений.

По информации Минфина, проект постановления о новых требованиях к банкам, обслуживающим зарплатные проекты бюджетных учреждений, предусматривает лишение банка такого права в случае невыполнении новых требований в трехмесячный срок.

Согласно этому проекту, к участию в конкурсе допускаются банки, которые в течение последнего года до подачи документов выполняли нормативы Национального банка Украины и не подвергались мерам воздействия регулятора в виде ограничения, приостановки или запрета банковских операций.

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Банки-претенденты должны являться участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом, и выпускать карты платежной системы, платежной организацией которой является резидент Украины.

Кроме того, банки обязаны своевременно и в полном объеме платить налоги и сборы (обязательные платежи), а также владеть облигациями внутреннего госзайма на сумму не менее 20% регулятивного капитала.

Рассмотрение документов банка и окончательное решение в рамках проекта принимает постоянно действующая комиссия по результатам открытого конкурса. Обслуживание бюджетников и предоставление дополнительных услуг регламентируется договором с банком.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября представители Блока Петра Порошенко, Народного фронта, ”Самопомичи”, Радикальной партии Ляшко и ”Батькивщины” парафировали коалиционное соглашение.