Крупные плательщики задекларировали более 20 миллиардов налога на прибыль

Доходы крупных налогоплательщиков по итогам первого квартала выросли на 11,6%, до 1,298 триллиона гривень.

Крупные налогоплательщики задекларировали 20,1 миллиарда гривень налога на прибыль за первый квартал 2018 года, что составляет 81,4% от задекларированного налога в стране.

Читайте такжеУкраинцы задекларировали почти 58 миллиардов доходов

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

В сообщении отмечается, что 10 мая 2018 года закончилась кампания декларирования налога на прибыль по результатам 1 квартала 2018 года.

"Всего по Офису декларации по налогу на прибыль подали 1346 субъектов хозяйствования - 5% от общего количества таких плательщиков по Украине", - говорится в сообщении.

По итогам кампании декларирования 1 квартала 2018 года объемы доходов крупных налогоплательщиков, обслуживаемых офисом, составили 1,298 триллиона гривень, что на 11,6% превышает доходы за 1 квартал 2017 года и занимает 62,4% от объемов доходов по Украине в целом.

Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики по результатам декларирования налога на прибыль за 2017 год задекларировали 70,2 миллиарда гривень, что на 55,8% больше, чем за 2016 год.