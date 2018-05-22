Валютный рынок: гривня укрепилась к доллару на 5 копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,03/26,06 грн/долл.

Во вторник, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,03/26,06 грн/долл.

Читайте такжеКабмин подал в Раду проект бюджетной резолюции на три года вперед - курс гривни выше 30 за доллар

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,74/30,77 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4247/0,4255 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0695 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 330 сделок на сумму 200,48 млн долл.