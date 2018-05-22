Украинская Karbo вошла в ТОП-10 анонимных криптовалют в мире (инфографика)

Отмечается, что возрастающий спрос и рост капитализации Karbo обусловлены в первую очередь уникальными характеристиками ее кода.

Разработанная командой украинских программистов криптовалюта Karbo вошла в ТОП-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью.

"Она работает на протоколе CryptoNotе и является одной из немногих мировых валют, что позволяютпроводить полностью анонимные и непрослеживаемые транзакции", - сообщили авторитетные на рынке криптовалют издания BitcoinNews и Coinmarketcap.

Karbo была выпущена на рынок в мае 2016-го года. За два года ее курс вырос с 0,0058 до 0,56 долларов за Karbo, или в 97 раз. Текущая капитализация криптовалюты составлет 3,2 млн долларов.

"Возрастающий спрос и рост капитализации Karbo обусловлены в первую очередь уникальными характеристиками ее кода. В отличии от широко известных в массах криптовалют, -Karbo наряду с Monero и Dash относятся к крайне узкому семейству криптовалют Bitcoin 2.0, ориентированных на повышенную анонимность. При этом, транзакции в Karbo проходят в разы быстрее чем в других криптовалютах. Поэтому алгоритмы сложности Karbo использовались при разработке Bitcoin Сash", –разъясняет эксперт банковского и корпоративного права Роман Кузюк.

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Так, если сумма средств в Bitcoin-кошельке и история его трансакций является публичной информацией, то Karbo сохраняет конфиденциальными данные не только пользователей, но и майнеров. Все монеты Karbo являются стандартизированными и не сохраняют свою историю оборота, а при переводе Karbo от лица А к лицу B система автоматически создает десятки одноразовых кошельков, куда отправляется произвольно раздроблённая сумма перевода, а затем необходимая сумма соберется в точке назначения используя рендомный алгоритм.

Однако, в сравнении со своимипрямыми конкурентами Moneroи Dash, - Karboсо храняет самую низкую комиссию на рынке – всего0,0001 Karbo (эквивалент 0,0051 центов), независимо от суммы трансакции.При этом,Karbo также функционирует и на Android, а время синхронизации “облегченных” кошельков не превышает 3 минут, - сообщает Роман Кузюк.

По мнению эксперта, «на сегодняшний день Karbo является возможно, самой недооцененной криптовалютой на рынке».

Топ-10 анонимных криптовалют по капитализации (млн. долл.) Monero 3258 Dash 3185 Bytecoin 2116 Zcash 975 Dashcoin 362 DigitalNote 91 Aeon 28 Boolberry 22,7 Karbo 3,011 FantomCoin 1,037

Источник: Coinmarketcap