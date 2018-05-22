В НБУ назвали реальную причину банковского кризиса

По мнению НБУ, основной причиной банковского кризиса было отсутствие соответствующих стандартов корпоративного управления.

Реальной причиной пережитого банковского кризиса в 2014-2017 годах, в результате которого с рынка ушло 97 банков, стало отсутствие в финучреждениях стандартов корпоративного управления.

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Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, выступая на конференции о корпоративном управлении.

Она напомнила, что с 2014 года с рынка было выведено 97 банков из-за проблем с капиталом, недостаточной ликвидности, нарушений по финмониторингу, непрозрачной структуры собственности, аннексии Крыма.

«Если говорить о сути, а не формальных причинах, то мы можем сегодня уверенно утверждать, что основной причиной банковского кризиса было отсутствие соответствующих стандартов корпоративного управления», - сказала Рожкова.

По ее словам, среди оставшихся на рынке банков более всего приближены к международным стандартам корпоративного управления дочерние структуры иностранных банковских групп, на которые приходится около 30% активов банковской системы, в то время как остальные банки, включая государственные, далеки от этих стандартов.

Среди типичных проблем в корпоративном управлении украинских банков Рожкова назвала неопределенность стратегии и абстрактность бизнес-модели, сосредоточение на обслуживании связанных лиц, низкое качество руководящего персонала и отсутствие независимого набсовета, конфликт интересов в руководстве, неадекватную систему оценки рисков и формальный внутренний контроль.

«Банки при таком подходе к корпоративному управлению не имеют вообще будущего. Они не могут конкурировать, не могут развиваться, предоставлять качественные услуги. Они используют нерыночные методы конкуренции. Это все в нормальной качественной экономике не может работать. Банковское сообщество будет выталкивать таких игроков с рынка, и в конце концов потери понесет собственник», - подчеркнула замглавы НБУ.

Среди методов стимулирования банков к улучшению корпоративного управления Рожкова, помимо изменений в законодательство назвала внедрение риск-ориентированного подхода надзора за банками, в рамках которого регулятор при недостатках в управлении банка будет присваивать высокий риск и осуществлять более тщательный надзор.