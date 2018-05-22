Эксперт рассказал, что будет с гривней в ближайшие месяцы (график)

По словам эксперта, с августа-сентября возобновятся девальвационные процессы.

Ситуация на валютном рынке Украины летом будет спокойной, но с августа-сентября возобновятся девальвационные процессы. Такой прогноз дал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

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«С августа-сентября девальвационные процессы в Украине не просто возобновятся, как в 2016 и 2017 годах, но и глубина девальвации гривни может быть намного значительней», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Скаршевского, начиная с сентября, подготовка к отопительному сезону, сбор урожая, тенденция к увеличению мировых цен на нефть и природный газ, возможное снижение цен на металл и руду (прогноз Мирового банка) приведет к тому, что спрос на валюту начнет превышать ее предложение. «Добавим к этому дополнительный фактор - выход спекулянтов-нерезидентов из ОВГЗ для фиксации прибыли, что еще больше увеличит спрос на валюту», - отметил эксперт.

Также Скаршевский назвал причины укрепления гривни в феврале-мае этого года, среди которых сезонность, высокие мировые цены на металл, руду и зерно, а также приток спекулятивного капитала на рынок ОВГЗ.

«Проще говоря, с февраля предложение валюты существенно превышало спрос на нее. Пользуясь случаем, Нацбанк с начала года выкупил на межбанковском валютном рынке $1,2 млрд (чистый выкуп валюты - покупка минус продажа). В прошлом году за тот же период Нацбанк выкупил валюты в 2 раза меньше - всего $530 млн», - добавил Скаршевский.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины по официальному курсу НБУ в первом квартале 2018 года укрепилась к доллару США на 5,4%.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл.

Согласно данным опроса НБУ в первом квартале 2018 года, большинство представителей украинского бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 28-31 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.