Курсы валют от Нацбанка: в среду доллар подешевеет, евро подорожает

Официальный курс НБУ на 23 мая: 100 USD – 2607.1164 грн; 100 EUR – 3074.8331 грн; 10 RUR – 4.2558 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2607.1164 (22 мая – 2608.3615)

100 EUR – 3074.8331 (22 мая – 3067.1723)

10 RUR – 4.2558 (22 мая – 4.1712)

Во вторник, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,06/26,09 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,43/30,73 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4190/0,4197 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0718 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 548 сделок на сумму 383,76 млн долл.