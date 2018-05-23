Украинская розница в этом году уже наторговала почти на 300 миллиардов

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле вырос на 7%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2018 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) – до 283,308 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-апрель 2017 года оборот розничной торговли составил 226,7 млрд грн. Этот показатель на 24,9% меньше по сравнению с данными за 2018 год.

В ведомстве объяснили УНИАН, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен, также прошлый период может уточняться по данным квартального отчета.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Винницкой (на 11,1%- до 7,63 млрд грн), Закарпатской (на 9,2%- до 6,656 млрд грн), Сумской (на 8,9%- до 5,755 млрд грн), Черкасской (на 8,8%- до 6,819 млрд грн) и Черниговской (на 8,7%- до 5,587 млрд грн) областях.

Самый маленький рост розничного товарооборота в январе-апреле 2018 года был зафиксирован в Черновицкой и Ривненской областях (на 3,3% - до 4,462 млрд грн и на 2,6% - до 5,085 млрд грн соответственно). При этом снижение не зафиксировано ни в одной области.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-апреле 2018 года составил 204,149 млрд грн, что на 7% больше показателя за январь-апрель 2017 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 млрд грн.