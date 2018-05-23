Резниченко: Днепропетровская область стала лидером Украины по росту доходов местных бюджетов
Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что бюджет развития региона за первые четыре месяца этого года увеличился на 1,4 млрд грн. или на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Министерство регионального развития отметило, что это лучший показатель среди всех регионов.
«Децентрализация, инициированная Президентом Украины Петром Порошенко, охватывает все большую территорию. Города и районы Днепропетровщины получают больше возможностей и дополнительных средств. Это способствует развитию региона. В этом году местные бюджеты выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти на 23%. По данным Минрегионстроя, это лучший показатель среди других областей», – сказал Валентин Резниченко.
По словам вице-премьер-министра, министра регионального развития Геннадия Зубко, Днепропетровская область является лидером среди всех регионов страны по росту доходов бюджетов развития.
Резниченко также отметил, что с начала этого года темпы роста бюджетов городов области достиг 764 млн грн, что на 18,6% больше чем в прошлом году. Бюджеты районов увеличились - 74 млн грн или на 20%. Громады области заработали на 110,5 млн грн. больше или на 22,6%.
Наибольший прирост обеспечен благодаря налогу на доходы физических лиц и единому налогу.
Доходы всех местных бюджетов страны с января по апрель 2018 года выросли до 69,2 млрд грн. Прирост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 13 млрд грн или 23%. При этом, как отмечают в Министерстве финансов, в эту сумму не входят трансферы из Госбюджета Украины.
По данным Минрегионстроя, в 2017 году три территориальные громады Днепропетровской области – Слобожанская, Вербкивская и Богдановская – возглавили рейтинг финансового состояния, опередив все 366 ОТГ Украины.