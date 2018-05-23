Эксперт также подчеркнула, что государству достаточно одного-двух банков, через которые оно сможет финансировать свои целевые программы, в том числе, социальные.

Решение Минфина о возможном выходе из уставного капитала «Приватбанка» и «Укргазбанка» является стратегически правильным для экономики. Об этом заявила основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй» (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

«Управлять коммерческими банками — это не функция государства. Государству достаточно одного-двух банков, через которые оно сможет финансировать свои целевые программы, в том числе, социальные. Эти функции традиционно были возложены на «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». А для тех банков, которые стали государственными вследствие известных причин, необходимо найти надежного инвестора, желательно, западного», — сказала Дегрик.

Эксперт также подчеркнула, что национализация «Приватбанка» и «Укргазбанка» была вынужденным, но необходимым шагом.

«Государство не имело права допустить панику на финансовом рынке. Вы представляете себе реакцию экономики, реакцию населения, если бы обанкротился «Приватбанк»? Это было бы катастрофой! Поэтому государство не имело альтернативы — оно должно было взять на себя спасение этих банков. И, должна отметить, справилось с этой задачей прекрасно! Но теперь настало время найти для этих банков нового эффективного собственника», — подчеркнула она.

По сообщениям украинских СМИ, 22 мая заместитель министра финансов Оксана Маркарова заявила, что Минфин намерен полностью выйти из уставного капитала «Приватбанка» и «Укргазбанка». По словам Маркаровой, сейчас ведутся переговоры о вхождении в капитал «Укргазбанка» «Международной финансовой корпорации». Первых шагов в этом направлении Министерство финансов ожидает уже в этом году.