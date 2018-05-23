Российский «Сбербанк» сделает четвертую попытку продать украинскую «дочку»

12:44, 23 мая 2018
Финансы
320
Греф надеется на продажу украинской «дочки» «Сбербанка» / фото УНИАН

Читайте такжеВ НБУ рассказали, когда российские банки уйдут из Украины

Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24», передает RNS.

«Украина – это отдельная история, мы уже сделали три попытки продать банк, сейчас будем делать еще и четвертую попытку, будем надеяться, что на этот раз она будет успешной», - сказал он.

В середине мая «Сбербанк» сообщил, что докапитализирует украинскую «дочку» на 8,3 млрд гривень ($317 млн) в связи с регуляторными требованиями Национального Банка Украины.

Напомним, в марте сообщалось, что Нацбанк отказал белорусскому «Паритетбанку» в покупке украинской «дочки» «Сбербанка».

Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В 2017 году банк получил 132 млн грн прибыли.

До 16 марта 2019 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сбербанк#российские банки