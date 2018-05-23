Министр финансов предупредил о возможных санкциях со стороны Евросоюза: названа причина

Для недопущения этого Данилюк призвал предоставить ему полномочия по подписанию конвенции об избежании двойного налогообложения до 28 июня.

Европейский Союз может ввести санкции против Украины в случае неподписания до 28 июня с последующей ратификацией парламентом многосторонней конвенции MLI об устранении двойного налогообложения.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства в среду.

"Мы должны до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о выполнении мер, которые касаются соглашений об налогообложении, это так называемый MLI. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров еще в декабре прошлого года. Я все еще жду полномочий, которые дадут мне возможность это подписать. Почему это важно до 28 июня? Это последний шанс для Украины присоединиться к этому соглашению. Его еще нужно будет ратифицировать. Если это не будет сделано - будет существовать риск применения против Украины экономических санкций со стороны Европейского Союза", - сказал он.

Глава Минфина призвал предоставить ему полномочия по подписанию конвенции.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

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В рамках плана ОЭСР разработала 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Среди них: совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение ухода от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией. Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.

Справка УНИАН. MLI - это конвенция, присоединившись к которой, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Это соглашение является частью Плана действий BEPS по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.