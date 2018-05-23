Платежеспособные банки Украины увеличили прибыль почти до 11 миллиардов

Доходы банков сократились на 5%, расходы – на 8%.

Платежеспособные банки Украины за январь-апрель 2018 года получили 10,724 млрд грн прибыли, что на 14% больше показателя за аналогичный период 2017 года на уровне 9,418 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков сократились на 5% - до 59,9 млрд грн, расходы – на 8%, до 49,180 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 млрд грн в связи со значительными объемами отчислений в резервы.