Украина провалила новые переговоры с МВФ - СМИ

Переговоры с представителями МВФ и Венецианской комиссией по деталям законопроекта об Антикоррупционном суде оказались безрезультатными.

Состоявшиеся вечером в вторник, 22 мая, переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и Венецианской комиссией относительно деталей законопроекта об Антикоррупционном суде оказались безрезультатными.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники сразу в нескольких фракциях парламента.

По словам собеседников, не был решен ключевой вопрос, который требовал согласования с международными партнерами, – а именно о праве вето для Совета международных экспертов.

В частности, как сообщили сразу несколько членов Комитета по вопросам правовой политики, который должен собраться для утверждения договоренностей с международными партнерами, они не получали никаких сообщений о собрании комитета или каких-либо решениях по итогам переговоров с МВФ.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) ранее заявил, что ключевыми условиями выделения транша кредита является принятие закона об Антикоррупционном суде, а также выполнение обещаний по приведению цен на газ до рыночного уровня.

Так, 23 декабря 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект Порошенко "Об Антикоррупционном суде".

Позже Европейский Союз (ЕС) раскритиковал президентский законопроект, поскольку он противоречит обещаниям Киева и рекомендации Венецианской комиссии.

МВФ также раскритиковал законопроект, утверждая, что отдельные его положения не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с Фондом.

Замечания МВФ касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда. Всего в МВФ сделали девять системных замечаний.

Кроме того, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что после регистрации законопроекта об Антикоррупционном суде в Верховной Раде, его необходимо включить в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии.

Отметим, что посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.