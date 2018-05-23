МВФ обнародовал свою позицию по внедрению в Украине налога на выведенный капитал
Международный валютный фонд выступает за то, что при переходе Украины на модель налогообложения выведенного капитала должны быть найдены компенсаторы ожидаемых потерь государственного бюджета.
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Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, отвечая на вопрос журналистов о сроках внесения на рассмотрение парламента законопроекта о введении налога на выведенный капитал.
"В диалоге с нашим кредитором Международным валютным фондом есть понимание... Международный валютный фонд выступает за то, чтобы с введением этой налоговой новации общий дефицит бюджета не изменился. Это означает, что должны быть найдены компенсаторы, то есть непосредственно это означает урезание некоторых расходов госбюджета", - сказал Шимкив.
Он отметил, что сейчас от Минфина ожидаются расчеты и предложения относительно расходов, которые могут быть уменьшены для того, чтобы компенсировать потери и сохранить дефицит бюджета на уровне, который был согласован с МВФ.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.
Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.
В то же время, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.
По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 миллиардов гривень.