Курс валют на 24 мая: доллар дорожает, евро дешевеет

Официальный курс НБУ на 24 мая: 100 USD – 2608,1533 гривни; 100 EUR – 3053,6259 гривни; 10 RUR – 4,2344 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2608,1533 (23 мая – 2607,1164)

100 EUR – 3053,6259 (23 мая – 3074,8331)

10 RUR – 4,2344 (23 мая – 4,2558)

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Как сообщал УНИАН, 23 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,07/26,09 гривни/доллар.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,51/30,53 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4190/0,4197 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0815 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 319,64 миллиона долларов.