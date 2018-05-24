Активы работающих в Украине банков выросли почти на 13 миллиардов

На начало мая в Украине работало 82 банка, как и на начало года.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за апрель 2018 года выросли на 12,757 млрд грн, или на 1%, – до 1,309 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков сократились на 27,787 млрд грн, или на 2,1%.

Обязательства банков выросли на 1,2% в апреле, но при этом сократились на 2% с начала года - до 1,150 трлн грн.

Капитал банков сократился на 0,4% в апреле и на 2,9% с начала года - до 158,9 млрд грн.

Также сообщается, что на начало мая в Украине работало 82 банка, как месяцем ранее и на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 млрд грн, или на 6,4%, – до 1,336 трлн грн.