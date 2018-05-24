Лотерейные операторы «М.С.Л.» и «Патриот» выведены из-под санкций
Лотерейные операторы «М.С.Л.» и «Патриот» не вошли в обновленный санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.
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Список опубликован на сайте Администрации президента.
Согласно документу, под украинские санкции попали 1748 физических лиц и 756 юридических лиц.
Как сообщал УНИАН, лотерея «М.С.Л.» попадала в санкицонный список трижды с 2015 года. В отношении лотерейного оператора Служба безопасности Украины проводила расследование с целью проверки наличия фактов, которые могли бы стать основанием для применения санкций. По данным лотерейного оператора, собственником «М.С.Л.» является кипрская компания Evolot.
Лотерейный оператор «Патриот» с 2016 года принадлежит экс-председателю правления «Ощадбанка» Александру Морозову.
Ранее бенефициарами обоих лотерейных операторов были российские резиденты.
В прошлогодних санкционных списках СНБО находилось 1228 физических и 468 юридических лиц.