Лотерейные операторы «М.С.Л.» и «Патриот» выведены из-под санкций

В обновленный санкционный список Совета национальной безопасности и обороны попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Лотерейные операторы «М.С.Л.» и «Патриот» не вошли в обновленный санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. Читайте такжеСНБО ввел санкции против "РИА Новости" в Украине Список опубликован на сайте Администрации президента. Согласно документу, под украинские санкции попали 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. Как сообщал УНИАН, лотерея «М.С.Л.» попадала в санкицонный список трижды с 2015 года. В отношении лотерейного оператора Служба безопасности Украины проводила расследование с целью проверки наличия фактов, которые могли бы стать основанием для применения санкций. По данным лотерейного оператора, собственником «М.С.Л.» является кипрская компания Evolot. Лотерейный оператор «Патриот» с 2016 года принадлежит экс-председателю правления «Ощадбанка» Александру Морозову. Ранее бенефициарами обоих лотерейных операторов были российские резиденты. В прошлогодних санкционных списках СНБО находилось 1228 физических и 468 юридических лиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter