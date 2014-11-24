В России объявили конкурс на создание новой платежной системы

Это следует из опубликованных компанией документов, сообщают Ведомости.

Итоги планируется подвести 25 декабря 2014 г. Система должна быть пригодной для денежных переводов третьим лицам без открытия банковских счетов, приема электронных денег «Ростелекома» и виртуальных платежных карт. Еще одно требование — у нее должна быть доступная мобильная версия в виде приложений для iPhone, iPad и мобильных устройств под управлением Android.

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Также известно, что система «Ростелекома» по условиям конкурса должна поддерживать работу не менее чем 10 млн электронных кошельков.

Какие товары и услуги можно будет оплачивать с ее помощью, «Ростелеком» не уточняет. Пополнять кошельки и совершать платежи через систему можно будет в офисах «Ростелекома», через терминалы и банкоматы партнеров, с помощью пластиковых карт через интернет-ресурсы «Ростелекома» и другими способами, заявила его представитель Ирина Жаброва. Прежде всего компания рассчитывает на платежи своих собственных абонентов, но не только, добавляет она.

«Ростелекому» не понадобится получать дополнительные лицензии — он будет оказывать финансовые услуги в сотрудничестве с кредитными организациями, имеющими лицензии Центробанка, сообщила также представитель компании.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в России банки заставят работать через Национальную систему платежных карт.