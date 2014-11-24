Украина лишилась трети золотовалютных резервов за месяц

СМИ сообщают, что в октябре ЗВР Украины сократились на 14 тонн золота / Фото УНИАН

Украина находится на грани банкротства, поэтому Нацбанк страны прибегает к продаже золотовалютных резервов, пишет Зеркало недели со ссылкой на Wirtschafts Woche.

Издание называет несколько факторов, которые привели Украину к критическому состоянию экономики.

Одним из факторов, который привел к экономическому кризису, является война на Востоке Украины с пророссийскими боевиками. Кроме того, страна задолжала России за поставки природного газа. Также национальная валюта понесла потери в более 80% в этом году по отношению к доллару. По данным МВФ, страна продала более трети своих золотовалютных резервов в прошлом месяце.

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"Экономика сильно повреждена и Украина продала более трети своих золотовалютных резервов в октябре, по данным Международного валютного фонда. В конце месяца (октября - ред.), у страны по-прежнему было 26 тонн золота, что на 14 тонн меньше, чем в сентябре, о чем свидетельствуют данные МВФ. Будет ли продолжаться этот тренд в ноябре, пока неясно", - сказано в статье.

В другой статье этого же издания "Прижаты к стене", автор публикации пишет, что в нынешних кризисных условиях Украине остается лишь надеяться на то, что Запад не оставит страну в трудную минуту.

Автор отмечает, что конфликт назревает и новые нападки боевиков – лишь вопрос времени.

"Украина сможет выжить экономически после потери промышленных зон и природных ресурсов в Восточной части страны с массивной помощью со стороны Запада", - говорит он.

20 ноября стало известно, что международные резервы России сократились до 420,6 млрд долл., таким образом опустившись до показателя пятилетнего минимума. Как писало издание The Sydney Morning Herald, сейчас наблюдается скупка золота российским Центробанком, что может говорить о том, что Россия готовится к экономической войне с Западом.