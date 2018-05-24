Нацбанк снова сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых

Ставка сохраняется второй месяц подряд.

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых, как и месяцем ранее.

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Как отмечается в материалах НБУ, в прошлом месяце инфляция замедлилась до 13,1% в годовом выражении.

«Отклонение этого показателя от последнего прогноза Национального банка было незначительным, под действием наиболее волатильных компонентов и, вероятно, будет нивелировано в последующие месяцы», - считают в НБУ.

Отмечается, что проведение регулятором жесткой монетарной политики продолжало сдерживать фундаментальное инфляционное давление, что подтверждается сохранением показателя базовой инфляции в апреле на уровне 9,4% в годовом выражении, как и прогнозировал НБУ.

По оценкам регулятора, наиболее ощутимо влияние монетарной политики проявилось через канал обменного курса гривни, способствуя его укреплению с января текущего года.

Также в НБУ отметили некоторое улучшение инфляционных ожиданий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле решил сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых после ее повышения четыре раза подряд – до 17% годовых в марте, 16% - в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составила 13,1%, замедлившись с 13,2% месяцем ранее.