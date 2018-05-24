Нацбанк ожидает существенного снижения инфляции

Факторами снижения станут эффект базы сравнения и удешевление продуктов питания.

Инфляция в Украине в мае существенно снизится, отражая как статистические эффекты базы сравнения, так и значительное удешевление продуктов питания.

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Об этом говорится в материалах Национального банка Украины со ссылкой на предварительные оценки, однако конкретные показатели не приводятся.

В дальнейшем, как отметил регулятор, инфляция продолжит постепенно снижаться в соответствии с прогнозом НБУ, обнародованном в инфляционном отчете за апрель.

"Она составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года", - напомнили в НБУ.

Вместе с тем, как подчеркивается в материалах, этот прогноз будет оставаться актуальным только при условии дальнейшего продвижения структурных реформ в рамках программы с Международным валютным фондом.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составила 13,1%, замедлившись с 13,2% месяцем ранее.