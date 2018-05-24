Украина внесла платежную систему WebMoney в санкционный список

Интернет-провайдерам запрещается предоставление услуг по доступу к доменам, связанным с платежной системой.

Украина наложила санкции сроком на три года на электронную платежную систему WebMoney (общество с ограниченной ответственностью «Вебмани.Ру»).

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Об этом говорится в опубликованном Дополнении к Указу президента Украины №126/2018 от 14 мая 2018 года о выполнении решения СНБО «О наложении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Указом предусмотрена блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также вводится запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет осуществления Национальным банком регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства.

Интернет-провайдерам запрещается предоставление услуг по доступу к доменам, связанных с платежной системой.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 мая ввел санкции против юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Санкции вводятся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Кроме того, санкции введены и в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которых незаконно удерживают в России, в отношении депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и т.д. Для введения в действие решения СНБО 18 мая президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.