Министр финансов РФ оценил потери экономики из-за санкций и нефти в $140 млрд в год

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает передает Русская служба BBC.

Потери бюджета от снижения цен на нефть глава Минфина России оценил в 90-100 млрд долларов.

"Порядка 90-100 млрд долларов в год мы теряем, исходя из снижения цен на нефть на 30%", - сказал Силуанов.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к "катастрофическому" снижению цен на энергоносители.

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью Би-Би-Си говорил о том, что правительство прорабатывает сценарии на случай ужесточения санкций против Москвы, в том числе - сценарий возможного ограничения экспорта газа и нефти.

Напомним, вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Штаты готовы усилить санкции в отношении России в случае, если не будут выполняться минские соглашения.

Также сообщалось, что РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели относительно России три этапа санкций.