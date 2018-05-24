Нацбанк о сотрудничестве с МВФ: ближайшее время будет решающим

По оценкам регулятора, необходимость такого сотрудничества усилилась ввиду сложного доступа к мировому рынку капитала.

Ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества Украины с официальными кредиторами, включая Международный валютный фонд, считают в Национальном банке.

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«Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала. Стоимость долговых привлечений таких стран растет на фоне подорожания доллара США, усиления геополитической напряженности и рисков развертывания торговых войн», - говорится в материалах НБУ.

Проведение структурных реформ в рамках программы с МВФ в НБУ назвали критически важным для сохранения макрофинансовой стабильности и обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года.

В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.