В оккупированном Крыму закроют обменники валюты

Об этом в Севастополе заявил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов, сообщает Крыминформ.

"Думаю, что единственное, что мы потеряем в позитивном смысле слова, так это большое количество пунктов обмена валюты. При Украине здесь их было порядка 1500. Сейчас мы не видим какой-то специальной необходимости сохранять эту форму финансового обслуживания", - сказал Сухов.

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Он считает, что, так как большинство отдыхающих приезжают из России, им валюту менять не нужно. "В России обменников нет уже давно, года три", - подчеркнул Сухов. Он добавил: "В России нельзя иметь обменник и не оказывать другие банковские услуги".

"Способ оказания финансовой услуги, когда стоит человек с двумя пачками банкнот, - он должен уйти в прошлое", - подчеркнул Сухов, добавив, что валюту можно обменять в любом банковском отделении.

Напомним, ранее УНИАн сообщал, что обменники в Азербайджане начали отказываться от приема обвалившегося рубля.