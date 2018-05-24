НБУ сообщил, от чего будет зависеть объем новой программы с МВФ
Объем новой программы с Международным валютным фондом, начало которой возможно в 2019 году, будет зависеть от реального и желаемого уровня международных резервов Украины.
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Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
"Размер программы будет определяться текущим уровнем резервов Национального банка и их желательным уровнем", - сказал он.
Сологуб не стал называть конкретные цифры, но пояснил, что резервы должны быть не ниже уровня 3-месячного импорта, а также покрывать предстоящие долговые платежи.
"Мы не говорим, скорее всего, о такой крупной программе, которую имела Украина в 2015 году. С другой стороны, программа на 1 миллиард долларов не имеет смысла", - добавил он.