Юрий Голик: Днепропетровская облгосадминистрация - инвестиционный агент или 5 причин инвестировать в область

Советник Днепропетровского губернатора по вопросам реформ и инноваций Юрий Голик назвал пять основных причин инвестировать в регион.

Днепропетровская облгосадминистрация презентовала инвестиционный потенциал области партнерам, инвесторам и посольствам из 50 стран мира.

Советник Днепропетровского губернатора по вопросам реформ и инноваций Юрий Голик назвал пять основных причин инвестировать в регион.

В частности, Голик сказал, что первая причина состоит в том, что Днепропетровская область - лидер реформ, модернизации и развития инфраструктуры в Украине. Вторая причина - содействие каждому инвестору. Третья - Днепропетровщина является крупнейшим индустриальным и научным центром. Четвертая - здесь живет 1,6 млн экономически активных людей с высоким уровнем образования. И, наконец, пятая причина - богатые природные ресурсы.

«Мы первые в Украине как по объему иностранных инвестиций, так и внутренних. За годы независимости в развитие Днепропетровщины иностранные инвесторы вложили более 3,8 миллиардов долларов – это самый высокий показатель среди всех областей Украины. На этом фоне только в 2017 году в развитие региона было вложено 26 миллиардов гривен внутренних инвестиций. По этому показателю мы также первые в Украине», - отметил Голик.

Советник губернатора подчеркнул, что ДнепрОГА заинтересована в создании максимально комфортных условий для работы всех инвесторов.

«Днепропетровщина выбрала путь развития и прогресса. Децентрализация, система электронных госзакупок Prozorro, госуслуги в электронном виде - область успешно воплощает сразу несколько прогрессивных реформ, - рассказал Юрий Голик. - Тем, кто хочет работать честно, в регионе зеленый свет. Мы не вмешиваемся в дела бизнеса, зато помогаем преодолеть бюрократические препоны. Вместе с выгодным географическим положением и большим человеческим ресурсом это создает уникальный экономический потенциал Днепропетровщины. Презентация экономического потенциала Днепропетровщины позволит привлечь в область новых инвесторов. Среди наиболее перспективных секторов экономики - информационные и космические технологии, сельское хозяйство, строительство и производство строительных материалов, речные перевозки и авиация, туристический бизнес, альтернативная энергетика».

Как известно, Днепропетровская область стала первой в стране, которая перевела абсолютно все госзакупки в систему Prozorro. По данным Голика, объем регионального рынка госзакупок достигает 1 млрд долларов, национального - 20 млрд долл.

Говоря о реформах, Голик сообщил, что в Днепропетровской области существенно упрощена процедура получения земли и недвижимости в аренду. В целом, по его словам, качество инвестиционной среды значительно улучшилось.

«Все в комплексе - это децентрализация, инициированная три года назад Президентом Петром Порошенко. Мы, как областная администрация, являемся частью команды Президента и делаем все, чтобы инвестиционный климат был по-настоящему привлекательным. Мы сами вчерашние бизнесмены и менеджеры, а потому мы знаем, что нужно делать», - заявил советник губернатора.

Децентрализация позволила ДнепрОГА существенно нарастить объемы бюджета развития области, благодаря чему за три года областная администрация, которой руководит Валентин Резниченко, капитально отремонтировала 500 дорог в 100 населенных пунктах региона. Кроме того, начат ремонт основных автомагистралей в направлении Запорожья, Кривого Рога, Николаева и Борисполя.

Кроме того, за это время построено более 100 котельных, две солнечные электростанции, малая ГЭС. Частные инвестиции позволили создать более 400 МВТ новых мощностей, совокупно реализуются проекты мощностью 1 ГВт.

Голик также отметил успехи области в образования (капитальные ремонт опорных школ) и медицины.

«Наше кредо «Не ной, а строй». ДнепрОГА - это инвестиционный агент. Мы заинтересованы в развитии региона и бизнеса, а потому уже сейчас оказываем инвестору полную поддержку», - сказал Юрий Голик.