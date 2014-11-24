В Банке России заявили, что крымчане должны будут вернуть кредиты украинским банкам

Об этом М. Сухов сообщил на пресс-конференции в Севастополе, передают Новости Крыма.

«Платить или нет сейчас по кредитам — на личной ответственности каждого. Но рано или поздно платить все-таки придется. Как только наладятся трудовые отношения между Украиной и Россией, найдется банк, который станет посредником между заемщиком и кредитором, и возьмет на себя обязательства по взысканию долга», — отметил М. Сухов.

Помимо этого он сообщил о том, что банковская система в Крыму укрепляется быстрыми темпами. Если в целом по России на 100 тыс. человек населения приходятся около 20 банковских точек, в Севастополе и Крыму — 34 точки.

Читайте такжеАксенов обещает вернуть кредиты украинским банкам

На данный момент на полуострове работают 30 банков, 11 из них имеют право на проведение кредитных операций.

По словам М. Сухова жители Крыма не торопятся оформлять кредиты. «На сегодняшний день выдано более восьмисот миллионов рублей в виде кредитов. Но эти цифры вскоре изменятся. В виде депозитов жители хранят в банках около 23 миллиардов рублей», — сообщил банкир.

Ранее УНИАН сообщал, что Аксенов разрешил крымчанам не возвращать кредиты украинским банкам.